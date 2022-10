L'Atlético de Madrid en a marre de Rodrigo De Paul

L'Atlético de Madrid n'a pas digéré l'épisode controversé de Rodrigo De Paul à Miami. Début octobre, le milieu de terrain a été autorisé par son club à se rendre au chevet de son père malade, alors qu'il y avait un match important en Liga contre le Séville FC. Jusque là, pas de problème, sauf qu'il a été aperçu à un évènement festif.

La suite après cette publicité

Les Colchoneros et Diego Simeone en particulier se sentent trahis pour l'Argentin de 28 ans. Il a été écarté lors des trois matchs suivants et n'est rentré que pour 30 minutes face à Bruges cette semaine en Ligue des Champions. D'après Marca, De Paul n'en est pas à sa première réprimande, et est en train de lasser son club. Le joueur aura un bon de sortie cet hiver.