Mercato PSG : le Bayern Munich est très sérieux pour Keylor Navas

Maintenant que le Mondial est passé et s'est terminé sur une triste note pour les Bleus, place au football de club. Et une fois ce rendez-vous qatari terminé, le retour de la Ligue des Champions va arriver très vite. Le premier round entre le Paris Saint-Germain aura lieu le 14 février prochain, pour celui qui semble, sur le papier du moins, le huitième de finale le plus alléchant cette année.

Seulement, côté bavarois, il y a un petit problème : Julian Nagelsmann ne pourra pas compter sur Manuel Neuer. Le portier allemand, dont l'importance au sein du club n'est plus à prouver, s'est fracturé une jambe en faisant du ski, et va donc manquer le reste de la saison. Et la direction munichoise n'a visiblement pas envie de confier les clés du camion à son gardien remplaçant Sven Ulreich.

Le choix se réduit pour le Bayern

Un renfort est ainsi attendu dans les cages du Bayern pour ce marché des transferts hivernal. La rumeur Keylor Navas était sortie dans la presse allemande il y a quelques jours, et visiblement, c'est du sérieux. La Gazzetta dello Sport confirme ainsi que le champion d'Allemagne va recruter un gardien cet hiver, et le portier du PSG est bien positionné. Il fait effectivement partie de la liste finale, avec Alexander Nübel, actuellement prêté par le Bayern à Monaco, et le Suisse de Gladbach, Yann Sommer.

Le média italien précise que le gardien costaricien, qui n'a pas disputé la moindre minute à Paris cette saison, aimerait se relancer, et qu'il ne serait pas spécialement cher pour les Allemands. En revanche, l'option Emiliano Martinez, titulaire et sous contrat à Aston Villa, n'est pas d'actualité pour des raisons financières évidentes. Reste maintenant à voir si le PSG sera prêt à renforcer son futur adversaire en Ligue des Champions...