Al-Hilal : le message d’adieu de Neymar

Dans la nuit de lundi à mardi, Al-Hilal a officialisé le départ de ce qui devait être sa grande star, Neymar (32 ans). Mais en un an et demi en Arabie saoudite, malgré son salaire astronomique, le Brésilien n’aura disputé que sept rencontres pour un but et deux passes décisives. Blessé pendant un an à cause d’une grave blessure au genou gauche, puis victime d’une déchirure à l’ischio-jambier droit, la star brésilienne n’a jamais réussi à se relever.

Sur ses réseaux sociaux, le Brésilien de 32 ans a envoyé un joli message aux supporters du club saoudien : «à tous les membres d’Al Hilal, aux supporters, merci ! J’ai tout donné pour jouer et je souhaitais que nous vivions de meilleurs moments sur le terrain ensemble… Aux Saoudiens, merci de nous avoir donné, à moi et à ma famille, une nouvelle maison et de nouvelles expériences. Je connais maintenant les vrais Saoudiens et j’ai des amis pour la vie. J’ai toujours ressenti votre amour et votre passion pour le jeu. Je suivrai votre parcours en tant que club et pays jusqu’en 2034. Votre avenir sera incroyable, des choses spéciales se produisent et je vous soutiendrai toujours», a-t-il lâché. Neymar est tout proche de retourner à Santos, son club formateur.