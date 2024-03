Dimitri Payet n’a toujours pas digéré son départ de l’OM

Le 21 juillet dernier, Dimitri Payet (36 ans) annonçait en conférence de presse la fin de son histoire sous le maillot de l’OM. Après huit saisons à Marseille, les dirigeants olympiens avaient décidé de tourner la page, laissant leur joueur très ému. Depuis cet été, l’ancien milieu offensif de l’Équipe de France a signé et fait ses débuts avec Vasco de Gama (2 buts et 4 passes décisives en 8 matchs). Le Français est même acclamé au Brésil. Dans une interview dans L’Équipe ce matin, Dimitri Payet est revenu sur son départ précipité de l’OM. Un départ qu’il ne parvient pas à digérer : « honnêtement, la plaie ne se refermera jamais. La rupture a été brutale et très difficile pour moi. Après, il faut vivre avec. Quand je suis arrivé (au Brésil), j’étais par terre. C’était difficile. Lors de la conf’(annonçant son départ de l’OM), c’était fini. Dans ma tête, je ne voyais pas où je pouvais rebondir. Merci au Vasco et aux supporters qui m’ont aidé à me relever. C’est leur amour qui m’a sauvé ». Le Réunionnais a pensé arrêter sa carrière.

« Je ne voyais pas où je pouvais aller. En Ligue 1 ? Impossible ! Je ne voulais pas aller dans un club sans pression, ni sans ambition. Je voulais un club chaud, où on me déteste si je ne suis pas bon. Donc, pour moi, c’était fini. Je me suis vu arrêter » a-t-il confié sur la suite de sa carrière.