FIFA-The Best 2022 : le surprenant succès des Argentins

Au rayon des récompenses individuelles dans le football, il y a le Ballon d’Or et les trophées FIFA The Best. Ce lundi soir avait justement lieu la cérémonie FIFA qui allait récompenser le meilleur joueur, le meilleur entraîneur ou encore le meilleur gardien pour la section masculine et féminine. On s’attendait alors à voir les joueurs du Real Madrid encore tout rafler, surtout après la saison XXL l’année dernière et les prestations impressionnantes d’un Karim Benzema et d’un Thibault Courtois. D’autant plus que les performances retenues sont celles de la période du 8 août 2021 au 18 décembre 2022. Une période qui a notamment vu Benzema rouler sur l’Europe avec le Real Madrid et récupérer un Ballon d’Or. Mais voilà, après l’annonce des résultats du soir, le constat est clair : la Coupe du Monde a éclipsé tout le reste.

À la surprise générale, ou presque puisque les tendances avaient fuité il y a déjà quelques jours, l’Argentine a tout raflé lors de la cérémonie. D’abord, le trophée de meilleur joueur qui a été décerné à Lionel Messi. La Pulga qui sortait d’une saison très décevante avec le PSG a donc surfé sur le Mondial avec l’Argentine pour s’imposer comme le choix numéro un des votants devant Mbappé et KB9. Si statistiquement son année n’est pas non plus ridicule, il a affiché un niveau bien loin de ses standings. Preuve en est, Lionel Messi a remporté le trophée sans être dans le TOP 30 du dernier Ballon d’or, ni dans le onze UEFA de l’année, ni dans l’équipe type de la Ligue 1. Un fait assez surprenant que beaucoup ne comprennent pas vraiment. Mais le story telling autour de l’accomplissement d’une vie avec ce Mondial a pris le dessus et cette victoire aux trophées FIFA The Best ressemble plus à une distinction pour l’ensemble de sa carrière.

Autre exemple : le cas d’Emiliano Martinez. Le gardien d’Aston Villa a marqué l’histoire de son pays en sortant une prestation impressionnante face à l’équipe de France. Ses arrêts lors de la séance de tirs au but ou sa parade monstrueuse devant Kolo Muani sont encore dans toutes les têtes. Mais le gardien de 30 ans n’a pas réellement brillé avec Aston Villa en club et sa phase de poule au Mondial n’est pas non plus impressionnante. Pourtant, il a remporté le trophée du meilleur gardien de l’année devant Courtois qui a été l’un des grands artisans du sacre du Real Madrid en C1 et devant Yassine Bounou, héroïque avec le Maroc au Mondial et vainqueur du prix Zamora en Liga. Ironie du sort, Emiliano Martinez ne figure même pas dans le onze type de la FIFA qui a choisi Courtois dans les cages. Là encore, le choix du vainqueur interroge.

Enfin, outre le fait que les Argentins aient également remporté le trophée des meilleurs supporters de l’année, la dernière distinction a été pour Lionel Scaloni qui a reçu la récompense du meilleur entraîneur. Le sélectionneur argentin qui a amené l’Albiceleste sur le toit du monde a, comme ses compatriotes, profité du Mondial en plein milieu de la saison pour griller la politesse à Carlo Ancelotti qui avait pourtant réalisé le doublé Liga - Ligue des Champions la saison dernière. Il devance aussi Pep Guardiola surprenant du classement. Cette cérémonie a confirmé encore une fois que la Coupe du Monde était le prisme par lequel voir le football. Mais si les Français avaient moins de succès en 2018 après leur sacre, les Argentins, eux, ont bien tout raflé. 2022 était décidément l’année de l’Argentine.