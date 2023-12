MHSC-Lens : l’énorme coup de gueule de Franck Haise contre ses joueurs

Lens n’a pas montré un grand visage ce vendredi sur la pelouse de la Mosson en ouverture de la 15e journée de Ligue 1 et a été accroché par le MHSC. Un nul qui ne fait pas les affaires des Sang et Or qui pourraient perdre le rythme du wagon de tête alors qu’ils restaient sur trois victoires de rang dans l’élite. Forcément, cette prestation et cette perspective ont provoqué l’ire de Franck Haise ce vendredi.

Interrogé au micro de Prime Vidéo à l’issue de la rencontre, le technicien des Sang et Or a fait part de son courroux : «je crois qu’on n’a pas fait un bon match, loin de là. On a manqué de beaucoup de choses dans ce match, à commencer par la justesse. À partir du moment où vous êtes pas bons, du moins pas à votre niveau, prendre un point, il faut le prendre. C’est peut-être une des seules bonnes nouvelles de la soirée. Il n’y a pas beaucoup d’endroits où j’ai trouvé l’équipe bonne. On est passé à côté de notre sujet. Je ne sais pas si c’est la tête qui était au match de mardi (face à Séville en Ligue des champions) mais il faudra rendre une autre copie que celle-ci pour espérer quelque chose. On fera forcément un autre match mais il faudra vraiment le faire. On est loni de ce qu’on est capable de faire, de donner sur beaucoup d’aspects.»