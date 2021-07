Copa America : Leandro Paredes ne fera pas de cadeau à Neymar

Leandro Paredes est prêt pour la finale de la Copa. Dans un entretien accordé à la chaîne argentine TYC Sports, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain s'est dit prêt à affronter son coéquipier en club Neymar lors de la rencontre Argentine-Brésil, prévue dans la nuit de samedi à dimanche (2h, heure française, à suivre en live commenté sur notre site) au Maracana.

«Il aime qu'on le cherche, le contacte, mais il se fait beaucoup frapper. S'il ne vous frappe pas en retour, vous êtes foutu. Le marquer est très difficile, c'est impossible d'avoir un tir, tu ne sais jamais où ça va sortir, ça arrive avec lui, avec Leo aussi, même si tu les connais beaucoup. Ils ont quelque chose de différent, ils sont plus rapides dans la tête et physiquement aussi», a déclaré le joueur de l'Albiceleste à la télévision argentine. «Vous devez le marquer de près mais le frapper le moins possible. Il sait que je vais le rendre fou et il me le dit, et il m'a aussi dit que nous allons nous battre pendant tout le match si cela arrive.»