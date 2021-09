Ligue Europa, OL : Paqueta, Guimarães et Kadewere absents face aux Rangers ?

Alors que l'Olympique Lyonnais débutera sa campagne européenne, jeudi prochain, contre les Glasgow Rangers en Ligue Europa, un premier coup dur est pressenti du côté lyonnais. D'après les informations de Radio Scoop, le gouvernement écossais a d'ores et déjà fait savoir aux dirigeants du club rhodanien qu'il ne laisserait pas entrer trois joueurs sur le territoire pour le match des Gones. La raison ? Les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.

Ainsi, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães et Tino Kadewere pourraient être absents pour ce premier rendez-vous très important pour les hommes de Peter Bosz. Pour les deux premiers cités, ils se trouvent actuellement avec la Seleção, qui sera opposée dans la nuit de jeudi à vendredi au Pérou dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. Par ailleurs, Tino Kadewere, lui, est rentré blessé du Zimbabwe. Mais le Brésil et le Zimbabwe sont considérés comme des pays 'rouge Covid' par le gouvernement écossais et les trois lyonnais ne seraient donc pas les bienvenus en Écosse. Malgré tout, selon L'Equipe, l'OL compte se rapprocher de l'UEFA afin d'obtenir une exemption. En avançant les arguments d'un avion privé et d'un hôtel privatisé pour respecter la bulle sanitaire, Jean-Michel Aulas et les siens restent optimistes dans ce dossier.