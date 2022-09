LdC, Eintracht Francfort : le début de saison probant de Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Offrant au FC Nantes la Coupe de France 2022, son premier sacre majeur depuis le titre de champion de première division en 2001, Randal Kolo Muani a soigné son départ des Canaris. Cela n'a certes pas été au goût de Waldemar Kita qui a cartonné son entourage mais a souhaité bonne chance au joueur mais qu'importe, le natif de Bondy est lancé dans une nouvelle étape désormais à l'Eintracht Francfort. Ambitieux, celui qui sort d'une saison pleine sur les bords de l'Erdre (13 buts et 7 offrandes en 41 matches) était totalement séduit par le projet proposé par les Adler : «Mes nouveaux coéquipiers m'ont déjà raconté quelques trucs. Mais en dehors du terrain, je n'ai pas encore vu grand-chose de la ville. Je suis quelqu'un qui est souvent chez lui pour se concentrer pleinement sur le football. Ma vitesse et ma capacité à me déplacer sur les ailes font partie de mes points forts. Techniquement, je peux aussi apporter ma contribution au jeu. Et pourquoi ne pas marquer quelques buts ? J'arrive dans une équipe intacte. C'est maintenant à moi de travailler dur et d'apporter tout cela. Nous voulons gagner des matches et remporter des titres ensemble. J'espère que nous vivrons des années de succès.»

En rejoignant le vainqueur de la dernière Ligue Europa, Randal Kolo Muani vient de découvrir un nouveau championnat et la Ligue des Champions et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a su soigner ses débuts. Auteur de 3 buts contre les amateurs du SV Nieder-Weisel pour sa première lors d'une victoire 14-0, il a montré de belles choses dans la préparation et a distillé sa première offrande lors de son premier match officiel en Coupe d'Allemagne contre Magdebourg (D2) lors d'une victoire 4-0. Les feux étaient déjà au vert comme il l'a indiqué à Kicker dans un entretien : «il y a certains parallèles avec le FC Nantes : c'est plus comme une famille, les choses se résolvent collectivement. Ensuite, il y a le style de jeu et l'ambiance dans le stade. L'équipe m'a réservé un accueil fantastique, donc l'intégration s'est très bien passée. Nous avons un très bon esprit et une très bonne équipe avec laquelle nous aurons une très bonne saison.» S'en est suivi une première en Bundesliga assez paradoxale contre le Bayern Munich qui symbolise son début de saison.

Meilleur passeur de Bundesliga

Buteur lors d'une lourde défaite 6-1, il arrive à sortir la tête de l'eau dans le début de saison compliqué de l'effectif d'Oliver Glasner. Alternant entre ailier droit dans un 4-2-3-1 et avant-centre dans un 3-5-2 avec Rafael Borré, il arrive à trouver sa place auprès du Colombien. Il a débuté tous les matches de son équipe depuis le 13 août dernier après avoir débuté sur le banc contre le Bayern Munich lors de la première journée et en finale de la Supercoupe d'Europe contre le Real Madrid. Deux des trois défaites subies par son équipe pour le moment. Seulement onzième de Bundesliga à 4 points du podium et à 3 points du barragiste, l'Eintracht Francfort est encore balbutiant dans son jeu. Par contre Randal Kolo Muani impressionne son monde à l'image du consultant de Sky Sport Lotthar Matthaüs. Le champion du monde 1990 est déjà sous le charme du Français : «c'est un super transfert et un joueur très précieux pour Francfort. Il va vite, même avec le ballon. Le faire venir gratuitement et librement est louable et un exploit.»

Il faut dire que Randal Kolo Muani allie régularité et efficacité en ce début de saison. Son coach Oliver Glasner est déjà sous son charme comme il l'expliquait en conférence de presse au début de la saison : «non seulement Randal a convaincu par ses courses vers l'avant et son sens du but, mais aussi parce qu'en contre, il est redoutable dans le jeu en profondeur, grâce à sa vitesse et à son explosivité» Buteur contre le Bayern, passeur contre le Hertha Berlin, buteur et passeur contre le Werder Brême, double passeur contre Leipzig, il compte déjà 2 buts et 5 offrandes avec les Adler en 9 matches toutes compétitions confondues. Meilleur passeur du championnat allemand puisqu'il a distillé 4 caviars en 7 matches, Randal Kolo Muani est impliqué sur 6 des 11 buts de son équipe en championnat, preuve de son importance dans le système offensif de Francfort. Aux côtés de Mario Götze, Jesper Lindström, Daichi Kamada ou encore Rafael Borré, le joueur passé par Boulogne-sur-Mer parvient déjà à faire son trou. Face à l'Olympique de Marseille ce mardi, il tentera de confirmer toutes ses capacités contre un club français, histoire de montrer que son choix d'aller à Francfort est déjà payant.

