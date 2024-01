Rennes : Arnaud Kalimuendo sort du silence pour son avenir

Recruté contre 25 millions d’euros à l’été 2022, l’ancien du PSG et du RC Lens, Arnaud Kalimuendo (21 ans) avait réalisé une bonne première saison en Bretagne. Auteur de 4 petits buts en 19 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, le natif de Suresnes est en difficulté cette saison, à l’image du Stade Rennais. Pourtant, il s’est illustré cet après-midi en s’offrant un doublé contre l’En Avant Guingamp et reste encore courtisé en Europe.

En effet, d’après la presse allemande, l’international Espoirs (28 sélections, 8 buts) aurait un accord verbal pour rejoindre l’Eintracht Francfort. Après la qualification rennaise, Arnaud Kalimuendo n’a pas esquivé le sujet sur son avenir. « Ça fait toujours plaisir de voir qu’on est demandé et surtout une grande équipe comme… comme ça l’est. Pour l’instant, je suis là. On est dimanche, je suis un joueur du Stade Rennais et l’avenir, je ne le connais pas, seul Dieu le sait. Si je veux partir ? Je ne sais pas, Dieu seul sait (rires)», a-t-il assuré, dans des propos relayés par L’Équipe. Arnaud Kalimuendo semble donc proche d’un départ…