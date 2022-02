Leicester : Brendan Rodgers ouvre la porte à un départ de Youri Tielemans

Interviewé par Sky Sports, Brendan Rodgers, le manager des Foxes, qui vivent une saison loin des standards des dernières, est revenu sur la situation de son milieu de terrain, Youri Tielemans. L'ancien technicien de Liverpool est conscient, qu'avec un contrat arrivant à son terme dans un an et demi, le Belge aura de nombreux prétendants, et il ne pourrait pas être le seul de l'effectif. Cependant il estime que le plus important est d'être bien préparé au moment de laisser partir un joueur important.

«Absolument, mais cela peut être le cas pour un certain nombre de joueurs dans l'équipe. Avec son contrat qui se termine, je suis sûr que des équipes vont s'intéresser à lui, mais je suis aussi réaliste. Nous sommes réels en tant que club de football. Les gens se demandent si nous pouvons garder ces joueurs pour les six ou sept prochaines années, mais la réalité est que si un joueur réussit vraiment bien à Leicester, il peut vouloir partir et aller dans un autre club. Pour nous, il s'agit simplement d'être prêts pour cela.»