Manchester City a deux noms en tête pour remplacer Rodri

Tout juste nommé Ballon d’Or, on en oublierait presque que Rodri (28 ans) ne jouera sûrement plus de la saison. Victime d’une rupture des ligaments croisés cet automne, l’Espagnol laisse un trou béant à combler sur la feuille de match de Pep Guardiola. Pour régler ce problème, les Skyblues se seraient positionnés sur le milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi (25 ans), et l’international italien Samuele Ricci (23 ans, 2 sélections) qui évolue du côté du Torino.

Selon les informations de L’Équipe, les deux hommes sont les pistes privilégiées par les Citizens pour remplacer le meilleur joueur du dernier Euro. Remplacer Rodri, Zubimendi sait faire, lors de la finale de l’Euro face à l’Angleterre, l’international espagnol était rentré à la place de son compatriote pour terminer la rencontre. Un indice peut-être pour les Skyblues face à cette situation compliquée à gérer, compte tenu des gros investissements en vue, qui plus est pour un remplacement qui ne serait que temporaire. Un nouveau casse-tête en vue pour Manchester City sur cet exercice 2024-25.