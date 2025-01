Lens : Will Still se félicite du premier but de Goduine Koyalipou

On ne sait pas s’il parviendra à maintenir cette cadence jusqu’à la fin de la saison, mais pour sa première en Ligue 1, Goduine Koyalipou a encore fait monter le curseur. Buteur lors de ses 8 derniers matches avec le CSKA Sofia, l’attaquant centrafricain a étiré sa folle série en marquant à nouveau cet après-midi face au Havre, pour son entrée en matière avec le RC Lens (1-2). Au micro de DAZN, Will Still s’est d’ailleurs félicité de la performance de sa nouvelle recrue.

«Jusqu’à la semaine dernière, il jouait en Bulgarie, donc il était prêt physiquement et mentalement. Quand il y a un mec qui claque des buts chaque semaine, il faut le faire jouer. Il en a encore mis un aujourd’hui, il a un peu de chance, mais il finit bien, donc c’est important. Un joueur qui est en confiance, il faut le laisser en confiance, et il a fait le travail qu’on attendait de lui aujourd’hui, donc c’est une bonne chose», s’est réjoui le technicien artésien. Pour rappel, Lens a déboursé 2 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Niort, et d’Avranches.