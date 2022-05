Les joueurs du Real Madrid réagissent au dossier Kylian Mbappé !

Alors que le dossier Kylian Mbappé entre dans une journée décisive ce samedi et que le joueur semble avoir pris la décision de prolonger au Paris Saint-Germain pour trois saisons supplémentaires, la décision ne va pas plaire du côté du Real Madrid. Justement, certains joueurs ont déjà réagi en conséquence afin de montrer que l'institution merengue prédominait. Sur son compte Instragram, Karim Benzema a notamment posté une story où il pointe le logo madrilène.

Coéquipier de Kylian Mbappé en sélection, le buteur de la Casa Blanca ne devrait pas porter le même maillot en club. Pour autant, il n'est pas le seul à l'avoir fait. L'ailier brésilien Rodrygo Goes a lui publié une photo où il célèbre son doublé contre Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions (0-1/3-2 aux prolongations). Une rencontre où il a qualifié les Merengues en finale d'une compétition où le Paris Saint-Germain est sorti au stade des huitièmes de finale cette saison.

Le Real Madrid rivé sur Paris

Numéro 10 du club madrilène, Luka Modrić a lui écrit un message pour féliciter l'équipe de son titre en Liga et a annoncé la couleur en vue de la finale de la Ligue des Champions qui se déroulera samedi prochain à Paris. «Une Liga très spéciale s'est terminée. Il est temps de penser à Paris. Hala MADRID !!!» peut-on lire. Nul doute que la déception doit être présente, mais l'effectif merengue semble être rivé sur l'objectif principal de sa saison : une victoire en Ligue des Champions.

Une posture également tenue par Vinicius Junior. L'ailier brésilien qui a pris une nouvelle dimension cette saison a lui aussi mis en avant l'amour du maillot merengue et évoqué la "decimocuarto" (14e victoire en Ligue des Champions ndlr) : «madridistas, merci beaucoup pour le soutien tout au long de la saison. C'est inexplicable de gagner avec ce maillot. Maintenant... #APorLa14.» Du côté de la capitale espagnole on semble déjà avoir mis de côté l'épisode Kylian Mbappé pour se concentrer sur un objectif plus grand.