Ligue 1

OM : Habib Beye revient sur son passage à Rennes

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Habib Beye @Maxppp

Ce jeudi après-midi, Habib Beye a été officiellement présenté à la presse. Le coach sénégalais, fraîchement nommé entraîneur de l’OM, est notamment revenu en conférence de presse sur son passage à Rennes. Un passage compliqué qu’il a terminé dans la difficulté avec ce licenciement. Mais pour lui, il faut tourner la page et ne penser qu’à l’OM

«C’est du passé. Toutes les expériences permettent d’apprendre. Il n’y a pas d’expériences lisses. Ce qui est intéressant, c’est cette volonté d’aller chercher encore plus haut, ce challenge, les défis qu’il faut relever. Le reste, c’est du passé. Ce qui m’intéresse, c’est l’instant présent.»

Pub. le - MAJ le
