PSG : Daniel Riolo flingue Ousmane Dembélé

Hier soir, le Paris Saint-Germain n’est pas parvenu à faire mieux qu’un match nul (1-1) face au PSV Eindhoven en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique ont été très maladroits, à l’image d’Ousmane Dembélé (27 ans). Le Français a pris cher d’ailleurs après la rencontre. Sur RMC Sport, le journaliste, Daniel Riolo, n’a pas mâché ses mots à son sujet, mais également à propos de Bradley Barcola.

«Ousmane Dembélé, est-ce qu’on le découvre ce soir (hier, ndlr) ? Bradley Barcola, ce n’est pas un buteur en Ligue des champions, il n’a marqué qu’un but dans la compétition. Un choix d’entraîneur est fait : Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont censés être tes buteurs. Tu as un joueur qui met un but en Ligue des champions et montre qu’il n’est pas encore totalement là quand le niveau s’élève même si on espère qu’il va y arriver parce qu’il a beaucoup de qualités (Barcola). Et l’autre - qu’on ne découvre pas - va-t-il changer à 28 ans ? Tu choisis d’associer ces joueurs-là avec la fameuse théorie du 4x10 buts (quatre buteurs à dix buts) à laquelle je ne crois pas et tu joues sans 9. Dembélé ne peut pas rater les deux occasions qu’il a surtout celle sur la barre. C’est inadmissible. Sauf que, quand tu as un 9, que tu peux mettre en place une animation offensive pour que tu puisses mettre un but, peut-être que ce fameux 9 serait capable de recevoir un ballon. Si Randal Kolo Muani est capable de mettre des buts avec les Bleus…» Voilà qui est dit !