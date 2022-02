Bayern : la Pologne est un handicap pour Lewandowski selon Klinsmann

Alors qu'il aurait probablement mérité le Ballon d'or 2020, Robert Lewandowski a terminé deuxième derrière Messi lors de la saison suivante en étant ultra performant avec le Bayern Munich. Mais le Polonais n'a pas réussi à convaincre le monde du football qui a estimé que le trophée de la Pulga avec l'Argentine lui permettait d'avoir la récompense sur cette année.

Dans un entretien à l'Équipe, la légende allemande Jurgen Klinsmann a expliqué ce qui manquait à Lewandowski pour être du niveau de Messi et Ronaldo. «Plus tu gagnes de titres, meilleure est ta réputation. Mais à un certain moment, l'équipe nationale joue un rôle aussi. Gagner un Euro a beaucoup aidé Ronaldo dans cette reconnaissance. Messi sait aussi que pour être considéré au niveau de Maradona en Argentine, il aura besoin de gagner la Coupe du monde au Qatar. C'est un peu triste, d'une certaine façon, car nous aimons Messi pour ce qu'il est et tout ce qu'il a fait. Mais il a quand même gagné une compétition internationale avec la Copa América (en 2021). Pour Robert, il y a comme un handicap à ne pas être en mesure de gagner une Coupe du monde avec la Pologne. Je dirais qu'il y a également quelque chose dans sa personnalité : c'est quelqu'un d'extrêmement positif mais il n'est pas tout le temps en train de sortir. Il n'est pas dans une promotion permanente de lui-même.»