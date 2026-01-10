Le fils de Florent Malouda définitivement transféré du LOSC en Azerbaïdjan

Apparu à 4 reprises en équipe première avec le LOSC, Aaron Malouda a été prêté en début de saison au Sabah FK. Il faut croire que cette aventure porte ses fruits car le fils de Florent Malouda est définitivement transféré au club azéri, où il signe jusqu’en 2029.

Le milieu offensif de 20 ans a connu 12 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour 2 buts et 1 passe décisive. Après 16 journées, son club est actuellement leader du championnat avec un point d’avance sur Qarabag.