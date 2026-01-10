Ligue 1
Le fils de Florent Malouda définitivement transféré du LOSC en Azerbaïdjan
1 min.
@Maxppp
Apparu à 4 reprises en équipe première avec le LOSC, Aaron Malouda a été prêté en début de saison au Sabah FK. Il faut croire que cette aventure porte ses fruits car le fils de Florent Malouda est définitivement transféré au club azéri, où il signe jusqu’en 2029.
LOSC @losclive – 11:58
𝗔𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗠𝗮𝗹𝗼𝘂𝗱𝗮 𝗱𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲́𝗿𝗲́ 𝗮𝘂 𝗦𝗮𝗯𝗮𝗵 𝗙𝗖 ! 🤝Voir sur X
Le jeune milieu de terrain offensif lillois (20 ans) s’est définitivement engagé avec le club azéri où il était prêté depuis septembre 2025. Formé au Stade Rennais après des débuts au FC Lyon, Aaron Malouda avait signé son premier contrat professionnel avec le LOSC à l’été 2023 où il fera sa première apparition en Ligue 1 et jouera 4 matchs chez les professionnels 👏
Nous te souhaitons le meilleur pour la suite Aaron chez l’actuel leader du championnat azéri ! 🫶
Le milieu offensif de 20 ans a connu 12 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour 2 buts et 1 passe décisive. Après 16 journées, son club est actuellement leader du championnat avec un point d’avance sur Qarabag.
