Menu Rechercher
Commenter
Officiel Ligue 1

Le fils de Florent Malouda définitivement transféré du LOSC en Azerbaïdjan

Par Maxime Barbaud
1 min.
Aaron Malouda avec le LOSC @Maxppp

Apparu à 4 reprises en équipe première avec le LOSC, Aaron Malouda a été prêté en début de saison au Sabah FK. Il faut croire que cette aventure porte ses fruits car le fils de Florent Malouda est définitivement transféré au club azéri, où il signe jusqu’en 2029.

La suite après cette publicité
LOSC
𝗔𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗠𝗮𝗹𝗼𝘂𝗱𝗮 𝗱𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲́𝗿𝗲́ 𝗮𝘂 𝗦𝗮𝗯𝗮𝗵 𝗙𝗖 ! 🤝

Le jeune milieu de terrain offensif lillois (20 ans) s’est définitivement engagé avec le club azéri où il était prêté depuis septembre 2025. Formé au Stade Rennais après des débuts au FC Lyon, Aaron Malouda avait signé son premier contrat professionnel avec le LOSC à l’été 2023 où il fera sa première apparition en Ligue 1 et jouera 4 matchs chez les professionnels 👏

Nous te souhaitons le meilleur pour la suite Aaron chez l’actuel leader du championnat azéri ! 🫶

➡️
Voir sur X

Le milieu offensif de 20 ans a connu 12 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour 2 buts et 1 passe décisive. Après 16 journées, son club est actuellement leader du championnat avec un point d’avance sur Qarabag.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Sabah
Lille
Aaron Malouda

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Sabah Logo Sabah
Lille Logo Lille
Aaron Malouda Aaron Malouda
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier