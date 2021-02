PSG - Monaco | Streaming & Diffusion TV : comment regarder le match en direct

Le PSG vient de réaliser l'exploit en s'imposant au Camp Nou face au FC Barcelone lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions et peut déjà rêver des quarts, même si le spectre de la Remontada hante les supporters. Mais voilà, pas le temps de savourer la qualification que se profile déjà un choc de L1, l'AS Monaco venant défier Paris au Parc des Princes dans le cadre de la 26e journée. Et cela Mauricio Pochettino l'a bien compris, lui qui rappelait à ses joueurs dès le coup de sifflet final mardi dernier en Catalogne que le groupe devait désormais être focus sur le choc face au club de la Principauté.

Le PSG 3e de Lique 1 face à Monaco 4e, avec seulement cinq petits points qui les séparent ; cette opposition pourrait bien être un des tournants de la saison. Neymar sera toujours à l'infirmerie, et Angel Di Maria, quant à lui, devrait être trop juste pour être aligné ce soir. A ces deux absents de marque on peut ajouter Juan Bernat et Colin Dagba, toujours aux soins, et Pablo Sarabia, gêné par une contusion sur le pied droit. Côté Monégasque, Gelson Martins se remet de son opération au genou tandis que Willem Geubbels (coup à l'entraînement) et Aleksandr Golovin (alerte musculaire) sont incertains, Niko Kovac attendant les dernières sessions avant match pour se décider.

Regarder le match de foot PSG Monaco en streaming

Vous n'êtes pas sans savoir que Telefoot, la chaîne du groupe Mediapro, a cessé d'émettre depuis quelques semaines, et la LFP a pu trouver un accord avec Canal + pour diffuser la totalité de la Ligue 1 jusqu'à la fin de saison. Pour suivre ce match en streaming diffusé sur Canal, vous pouvez opter pour l'abonnement OTT MyCanal qui vous permettra de suivre le match de ce soir en toute légalité et pour une somme modique avec l'offre du moment. Le stream, disponible en haute qualité via l’application MyCanal, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G.

Votre abonnement sera actif immédiatement, de quoi profiter à la dernière minute de cette soirée foot, et des prochaines journées de Ligue 1, Canal + ayant désormais les droits sur la totalité du championnat de France dès à présent, et la Ligue des Champions la saison prochaine !

Comment regarder la diffusion streaming Paris-AS Monaco ce soir en HD sur votre télé ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce PSG vs Monaco (diffusé sur Canal Plus et MyCanal) directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion 4G efficace. Un choc intéressant qui sera arbitré par l’expérimenté Ruddy Buquet. L'arbitre français de 44 ans est un habitué de la Ligue 1 et des grandes compétitions européennes avec plus de 280 matches à son actif.

Vous pouvez profiter des offres Canal du moment à partir de seulement 20,99€, sans engagement, de quoi regarder toute la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison et de résilier votre abonnement selon vos souhaits ! Et pour les moins de 26 ans, Canal baisse son prix à 10,49€, toujours sans engagement !!! Cela vous coûtera à peine 31,47€ jusqu'au terme du championnat, autant ne pas se priver...

