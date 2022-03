PSG : le point médical avant la réception des Girondins de Bordeaux

Humilié en terres madrilènes en milieu de semaine et éliminé de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, solide leader du championnat, tentera de relever la tête face aux Girondins de Bordeaux, lanterne rouge, ce dimanche à 13h30 dans le cadre de la 29ème journée de Ligue 1. En marge de ce duel des extrêmes, le club parisien vient d'ailleurs de publier son traditionnel point médical.

La suite après cette publicité

Ce dernier concerne Angel Di Maria, toujours aux soins après une lésion aux ischios-jambiers gauches et donc forfait face aux Girondins. A noter également que Juan Bernat ne sera pas convoqué, lui qui continue de soigner une contracture au mollet gauche. Même sort pour Ander Herrera, qui a repris l’entraînement après son infection oculaire et s’entraînera normalement la semaine prochaine, Sergio Ramos, qui reprendra l’entraînement collectif semaine prochaine, et Layvin Kurzawa resté en soins pour des douleurs lombaires.