Didier Deschamps ironise sur l’absence de Lyonnais en équipe de France

Dans six mois, l’équipe de France va tenter de devenir championne d’Europe, un peu plus d’un an après l’échec en finale de Coupe du Monde. Les Bleus, après une phase de qualification presque parfaite avec sept victoires et un match nul, devront batailler avec l’Autriche, les Pays-Bas et le vainqueur des barrages de la voie A. Alors que son groupe s’est construit tout au long de ces éliminatoires, peu de Lyonnais ont eu l’occasion de vêtir le maillot tricolore. Malo Gusto et Castello Lukeba ont connu leurs premières sélections l’année dernière, mais n’étaient déjà plus à l’OL. Il faut remonter à novembre 2021 pour voir un certain Léo Dubois porter le maillot de l’équipe de France en étant sous contrat avec l’OL.

Ainsi, présent à Lyon à l’occasion de l’opération Pièces Jaunes, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a été interrogé par un artisan, qui lui demandait pourquoi peu de Lyonnais étaient convoqués avec la France. Ce à quoi l’homme de 55 ans a répondu avec ironie en disant que les Gones «n’avaient qu’à être au niveau.» Alors que l’OL relève la tête en Ligue 1, il semble que Didier Deschamps se passe de ses joueurs pour aller à l’Euro.