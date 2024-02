Wolverhampton : la belle renaissance de Pablo Sarabia

Il était arrivé comme un potentiel joli coup, mais est reparti du PSG par la petite porte. L’aventure parisienne de Pablo Sarabia, de l’été 2019 à janvier 2023, avec un prêt au Sporting entre temps, n’aura pas été une franche réussite. Si brillant à Séville en Liga, l’international espagnol n’aura pas réussi à se hisser au niveau demandé pour un joueur du PSG et a donc fait ses valises. S’il n’a pas spécialement brillé en Ligue 1, il est en revanche plutôt performant en Angleterre depuis son arrivée chez les Wolves il y a un peu plus d’un an.

Il a pris le pouvoir

Après six premiers mois d’adaptation relativement corrects, pendant lesquels il a a enchaîné des matchs en tant que titulaire comme en tant que remplaçant, l’ailier formé au Real Madrid réalise un exercice 2023/2024 plus qu’intéressant. Cette saison, il a ainsi inscrit 3 buts et délivré 6 passes décisives en 19 rencontres de Premier League, dont 13 en tant que titulaire, lui qui a aussi un peu goûté en banc sur la première partie de saison. Mais c’est bien oublié, lui qui sort d’un très bon mois de février, ayant été décisif dans des rencontres contre des adversaires du calibre de Manchester United et de Tottenham, et étant définitivement installé dans le onze de Gary O’Neil.

Aligné en soutien de l’attaquant de pointe, poste généralement occupé par Hee-Chan, on retrouve le Sarabia de Séville. A savoir ce joueur toujours bien positionné entre les lignes, capable de faire des différences de par lui même ou en trouvant un coéquipier bien positionné. Le tout, en étant capable de faire trembler les filets adverses régulièrement. Surtout, les Wolves ont besoin de lui plus que jamais, puisqu’ils vont devoir composer sans Matheus Cunha, blessé, pour plusieurs semaines encore.

Le joueur le plus dangereux de Premier League ?

The Athletic vient même de dévoiler une statistique surprenante qui témoigne bien du niveau de forme épatant que connaît l’Espagnol. Il est le joueur qui crée le plus d’occasions en Premier League - 3,4 occasions crées toutes les 90 minutes - devant bon nombre de stars comme Martin Odegaard ou Bruno Fernandes. Une sacrée prouesse au vu des joueurs classés derrière lui, surtout qu’il évolue en plus dans une équipe de milieu de tableau. C’est aussi le deuxième joueur du championnat au ratio passes décisives par 90 minutes, avec 0.54 passes décisives toutes les 90 minutes. Grosso modo, une passe décisive tous les deux matchs.

« J’ai mis un peu de temps pour savoir comment utiliser Pablo. Il était un peu frustré au départ parce qu’il ne jouait pas autant qu’il le voulait. On a pas toujours été d’accord sur tout mais maintenant je vois à quel point il peut avoir un impact sur nos matchs », confiait son entraîneur il y a quelques jours. Puis, comme le rapportent les médias anglais, le joueur a aussi endossé un rôle de leader dans le vestiaire, n’hésitant pas à encadrer les jeunes joueurs. De sacrées bonnes nouvelles pour les Wolves donc, mais aussi pour la sélection espagnole, puisque Sarabia, qui n’a plus joué pour la Roja depuis la fin du Mondial 2022, est désormais un candidat crédible à une place à l’Euro…