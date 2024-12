OM : Medhi Benatia croit en Elye Wahi

Présent dans l’After Foot, ce jeudi soir, sur les ondes de RMC Sport, Medhi Benatia s’est exprimé sur les débuts d’Elye Wahi sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Auteur de performances contrastées jusqu’à présent et relégué sur le banc des remplaçants ces dernières semaines, l’attaquant français de 21 ans continue malgré tout de bénéficier de la confiance du dirigeant olympien. Ce dernier a d’ailleurs profité de l’occasion pour sceller l’avenir de l’ancien buteur du RC Lens.

«Jouer au Vélodrome comme adversaire, c’est magnifique. J’adorais ces contextes, aller jouer à Naples par exemple. Pour les jeunes joueurs qui sont arrivés, c’est plus dur. Prenons l’exemple de Wahi, qui a eu 3 grosses occasions contre Reims et sort sous les sifflets. On a investi sur lui. Il a des références. On a voulu relancer le truc. Il a beaucoup de qualités. On ne fait pas le meilleur accueil quand on le siffle au Vélodrome. Ça reste un jeune. J’ai senti une vraie envie de chez lui de venir. Bien sûr (qu’il va rester), il est là. À nous de l’aider. Il a les qualités pour réussir ici, il faut simplement y croire et lui donner le temps qu’il faut. À lui aussi d’aller chercher».