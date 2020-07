Vente OM : Frank McCourt refuse de négocier avec Mohamed Ajroudi

C'est le feuilleton de ce début d'été 2020. L'Olympique de Marseille fait l'objet de convoitise. Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d'affaires franco-tunisien, et Mourad Boudjellal, ancien patron du RC Toulon, se sont publiquement portés candidats à l'acquisition du club phocéen ces derniers jours.

Depuis, de sorties médiatiques fracassantes, la dernière en date de Boudjellal à l'encontre de l'actuel président de l'OM Jacques-Henri Eyraud, en démentis, l'affaire alimente les pages des médias sportifs et les discussions entre les supporters olympiens. Ce jeudi, on y voit un peu plus clair dans ce dossier.

Refus catégorique

L'AFP, qui a eu accès à un courriel officiel envoyé par le clan McCourt à Ajroudi, avance clairement et simplement que le Bostonien refuse de négocier avec cet interlocuteur pour la vente du club. L'agence de presse, relayée par La Provence, cite notamment l'avocat-conseil de l'Américain, Olivier de Vilmorin.

Ce dernier fait part, «de manière formelle et définitive, de la réponse de (son) client : le club n'est pas à vendre, Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients». La réponse est claire. Elle promet, assurément, de nouveaux épisodes à venir pour nous tenir en haleine encore une bonne partie de l'été.