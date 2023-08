Mercato PSG : quel prix pour Neymar ?

La suite après cette publicité

En 2017, le Paris Saint-Germain a rêvé encore plus grand en obtenant la signature de Neymar. Membre de la fameuse MSN du FC Barcelone, le Brésilien avait accepté de relever le défi parisien afin de sortir de l’ombre de son ami Lionel Messi et de se donner toutes les chances de remporter le Ballon d’Or. Six ans plus tard, il n’y est pas encore parvenu, lui qui a connu des hauts et des bas dans la capitale française. Il a malheureusement aussi pris un abonnement à l’infirmerie. Blessé à de nombreuses reprises, il a globalement déçu les dirigeants.

Ces derniers tentent d’ailleurs depuis un an de le vendre au meilleur prix. Malgré quelques intérêts, ils n’y sont pas parvenus puisque Ney a indiqué à plusieurs reprises qu’il voulait rester. L’été dernier, il a même joint l’acte à la parole en levant son option pour étendre son bail jusqu’en juin 2027. Cette année encore, quand on a évoqué un possible départ, il a rapidement pris la parole pour dire qu’il serait à Paris cette saison. Mais son discours a radicalement changé ces derniers jours. Comme révélé par L’Equipe et confirmé par nos soins, Neymar a demandé à quitter le PSG.

Des envies d’ailleurs

Le joueur de 31 ans ne supporte plus le traitement des supporters à son égard. Il n’a pas apprécié qu’ils viennent l’embêter devant son domicile. La goutte d’eau pour le Brésilien, ouvert à un nouveau départ. Cela arrange plutôt les affaires du PSG. Luis Enrique, qui a bien connu le joueur en Catalogne, lui a signifié qu’il ne comptait pas sur lui, malgré le départ de Messi et celui espéré de Mbappé. De toute façon, l’ancien joueur du FC Barcelone est décidé à partir. Ce, malgré les démentis de son père, Neymar Sr.

Le joueur de 31 ans cherche une porte de sortie. Si celle-ci peut s’ouvrir au Barça, il serait le plus heureux. Mais son possible retour est compliqué financièrement. Il ne fait pas non plus l’unanimité en interne. Bien que la mission soit difficile, le faire revenir n’est pas impossible malgré tout. Cela paraît en revanche plus difficile pour lui de rejoindre la Premier League. Chelsea n’est plus intéressé selon le London Evening Standard et Manchester United ne fera rien tant que le club ne sera pas vendu. Relevo a évoqué également hier un intérêt de la MLS.

Une valeur marchande en baisse

Enfin, l’Arabie saoudite est une destination possible. Comme révélé en exclusivité sur notre site, un club saoudien a fait une offre XXL au joueur, qui toucherait entre 300 et 400 M€ sur plusieurs années. Il s’agit d’Al-Hilal, qui veut discuter avec le père du joueur. Cette destination ne bottait pas spécialement le Parisien, qui pourrait se laisser convaincre s’il est acheté puis prêté aux Culés. Quoiqu’il en soit, le club qui voudra l’international auriverde devra s’entendre avec le PSG. Un club qui va devoir fixer le prix de son attaquant acheté 222 M€ en 2017.

Aujourd’hui, le PSG ne le vendra pas à ce prix et perdra de l’argent quoi qu’il arrive. Bien que le joueur ait permis de rapporter des euros (sponsoring, merchandising, billetterie), il a aussi coûté cher d’un point de vue salarial, lui qui a manqué pas mal de rencontres. Tout cela a impacté sa valeur marchande. Aujourd’hui, elle est estimée à 60 M€ par le site spécialisé transfermarkt. Avant son arrivée au PSG, elle était de 100 M€. Puis elle a grimpé pour atteindre 180 M€ (valeur maximale) entre 2018 et 2019. Elle a ensuite baissé régulièrement pour atteindre donc 60 M€.

Neymar ne sera pas bradé

Cela est dû à ses blessures, son âge (il est arrivé à 26 ans à Paris, il en a 31 à présent) ou encore son niveau moins impressionnant. Malgré cela, le PSG compte récupérer bien plus d’argent que cela. Selon AS, Paris avait fixé son prix à 150 M€ en juin dernier. Un prix qui est encore le même aujourd’hui. Mais les pensionnaires du Parc des Princes sont aussi disposés à le prêter avec une option d’achat obligatoire fixée à 150 M€. Cela peut être une solution pour le Barça, même si on imagine mal le club mettre autant sur lui dans un an. À moins qu’il soit acheté par un club saoudien et prêté ensuite aux Blaugranas.

Un montage étrange mais qui pourrait faire les affaires de tous. Selon le London Evening Standard, Neymar pourrait partir pour bien moins que ça. Le média anglais explique qu’au moment des discussions avec Chelsea, une somme comprise entre 70 et 81 M€ a été évoquée entre les clubs. Le joueur né en 92 pouvait partir pour ce prix-là selon eux. Cela fait peu et on imagine que Paris voudra un peu plus que ça pour un joueur qui a coûté particulièrement cher. Après avoir dépensé une fortune pour lui, le PSG compte bien toucher le jackpot.