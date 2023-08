Mercato PSG : un gros club recale déjà Neymar

La suite après cette publicité

La MNM est dissoute. Cet été, le Paris Saint-Germain a déjà perdu Lionel Messi, parti libre à l’issue de son contrat. L’Argentin s’éclate du côté de l’Inter Miami. Kylian Mbappé, lui, ne devait pas changer d’air. Mais il est à présent poussé vers la sortie, lui qui paye son choix de ne pas étendre son bail au-delà de juin 2024. Malgré des approches diverses, rester une année sans jouer ou rejoindre le Real Madrid sont ses deux seules options à l’heure actuelle, puisqu’il ne veut pas prolonger. Enfin, il y a Neymar.

Invité à s’en aller l’été dernier, le Brésilien avait gagné son bras de fer avec le PSG, lui qui avait d’ailleurs levé son option pour prolonger son contrat jusqu’en 2027. Malgré un début de saison tonitruant, une nouvelle blessure avait mis un terme prématurément à son exercice 2022-23. Ce qui n’a pas arrangé ses affaires avec Paris, qui lui cherchait toujours une porte de sortie en coulisses. Mais la donne a changé après la décision de KM7 de ne pas prolonger.

Il ne fait pas l’unanimité au Barça

Il n’était plus forcément question d’un départ pour le joueur de 31 ans. Il l’avait d’ailleurs dit lui-même lors d’une interview. Mais Ney, qui n’a pas bien vécu les attaques des supporters venus manifester devant chez lui, a changé d’avis. L’Equipe a d’ailleurs indiqué hier que le Ney veut quitter Paris cet été. Une information que nous vous avons confirmé, en précisant qu’il a notamment une belle offre de l’Arabie saoudite. Sa priorité est de retourner à Barcelone.

Mais son cas ne fait pas (encore) l’unanimité puisque Deco et Xavi ne sont pas emballés à l’idée qu’il revienne. D’autres dirigeants, eux, sont plutôt pour. Le Barça pourrait compter sur une star et un joueur qui attire les supporters, les touristes et les sponsors. Un retour est donc dans les tuyaux, malgré les démentis de Neymar Sr. Mais il n’y a pas que le Barça où pourrait jouer le Brésilien. En effet, la MLS, l’Arabie saoudite ou encore la Premier League sont des destinations possibles.

Chelsea dit non à Ney

MU est intéressé mais ne fera rien si le club n’est pas vendu au Qatar comme révélé par nos soins. De son côté, Chelsea tâte le terrain depuis un an. RMC Sport a d’ailleurs évoqué à nouveau cette piste hier. Mais ce matin, le London Evening Standard explique que les Blues n’iront pas plus loin. Mauricio Pochettino n’est pas pour des retrouvailles avec Ney. L’Argentin estime qu’il n’a pas besoin de ce style de joueur, sans compter que cela coûterait cher de le récupérer.

Le LES estime que Paris acceptera une offre comprise entre 70 et 81 millions d’euros pour le footballeur dont le salaire est très important. Cela ne correspond pas à la stratégie du club qui veut plutôt de jeunes talents à fort potentiel. Pour toutes ces raisons, il ne devrait a priori pas rallier la capitale anglaise. Même chose pour Kylian Mbappé précise le média anglais. Le Paris Saint-Germain ne pourra pas compter sur les Blues pour les deux membres de la MNM.