Tigres : André-Pierre Gignac fait une annonce pour son avenir

André-Pierre Gignac régale toujours autant. Alors qu’il est maintenant âgé de 38 ans, l’ex-Marseillais est toujours au top avec son équipe des Tigres, 5es du championnat mexicain. Samedi soir, l’international français a inscrit une sublime reprise de volée, avec l’aide de la transversale, lors de la victoire de son équipe face à Nexaca (5-2) et en a profité pour évoquer son avenir après la rencontre.

«Je veux que les Tigres grandissent de plus en plus tous les jours. Je veux être au club pour les aider. Ils se débrouillent très bien, mais nous avons besoin de plus, a-t-il d’abord expliqué. Nous verrons plus tard avec le conseil d’administration. L’idée c’est d’être proche du club et d’aider le plus possible pour que, dans 10 ans, Tigres soit au même niveau que les plus grands clubs du Mexique. Ces dernières années, nous avons prouvé au Mexique que nous pouvions être une équipe forte». Gignac ne devrait donc pas quitter le Mexique de sitôt.