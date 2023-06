PSG : Ander Herrera défend Lionel Messi et nie une rupture avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Messi parti à Miami, les langues se délient. Alors que la Pulga ne sera officiellement plus liée au PSG à compter du 30 juin, date de l’expiration de son contrat, son ancien coéquipier Ander Herrera s’est soumis au questionnaire de TyC Sports à son sujet. Invité sur la chaîne de télévision argentine, l’actuel joueur de l’Athletic Club a pris la défense du septuple Ballon d’Or, notamment au sujet de son implication, niant par ailleurs une présumée relation froide entre l’Argentin et Kylian Mbappé.

«En tant que partenaire, Messi a dépassé mes attentes. Je l’admirais beaucoup en tant que footballeur, puis en tant que partenaire et en tant que personne, je l’admire encore plus. Il n’a jamais fait de mauvais gestes. J’ai eu l’occasion d’avoir une relation avec lui, d’aller dîner avec lui. C’est quelqu’un de simple, normal, c’est le meilleur de toute l’histoire, constate l’ancien joueur de Manchester United. C’est un mensonge qu’il y avait une division avec Mbappé. Je ne comprends pas pourquoi ces rumeurs sortent, il faut en tuer pour garder l’autre. Messi est un gagnant-né, il ne prenait jamais un exercice à la plaisanterie. Il essayait toujours d’être le meilleur, et prenait les choses au sérieux. Les choses ne se produisent pas par hasard, il n’a pas 7 Ballons d’Or pour rien.»

À lire

PSG : Neymar n’est pas surpris par le choix de Lionel Messi