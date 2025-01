Rennes : Jorge Sampaoli a essayé un international chilien

Actif cet hiver, le Stade Rennais s’est déjà bien renforcé avec les arrivées de Seko Fofana et de Brice Samba. Deux éléments d’expériences qui symbolisent bien ce mercato breton, ramener des joueurs qui ont du vécu. Et cela va continuer à en croire le média brésilien O Dia. Ancien milieu de terrain de la Fiorentina et de Galatasaray, Erick Pulgar (30 ans) était ciblé par les Bretons.

Actuellement à Flamengo où il a été coaché par Jorge Sampaoli, le sélectionneur qui l’a lancé avec le Chili, Erick Pulgar sort d’une saison pleine avec 47 apparitions (4 passes décisives). Une offre de 4,5 millions d’euros aurait été formulée pour la sentinelle, mais le club brésilien ne compte pas s’en séparer.