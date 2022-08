Jordan Veretout explique le choix OM

La suite après cette publicité

Depuis l'arrivée d'Alexis Sanchez, qui a résilié son contrat hier avec l'Inter, Jordan Veretout n'est plus la dernière recrue de l'OM. Même si celle-ci a été agitée avec cette affaire d'ordre privée qui a un peu terni son image malgré lui, le milieu de terrain s'est dit ravi de rejoindre le club de la Canebière. «C'était déjà important pour moi de revenir en France. L'OM est le plus grand club français. Il m'a ouvert ses portes et je voulais venir aussi», entame-t-il après avoir passé quelques années à l'étranger entre Aston Villa, puis la Fiorentina et la Roma.

S'il a dit oui à Marseille, c'est notamment en raison de la Ligue des Champions. À 29 ans, l'ancien Nantais n'a encore jamais goûté à la C1, lui qui a remporté la Ligue Europa Conférence en mai dernier avec le maillot de la Louve. «C'est aussi pour ça que je viens aujourd'hui, pour jouer la plus grande compétition européenne. À Marseille en plus, c'est un avantage, car avec toute cette ferveur ça va être magique», assure Veretout aux médias de son nouveau club. Place au terrain désormais, même s'il a déjà disputé ses premières minutes le week-end dernier lors de la victoire marseillaise sur Reims 4-1.