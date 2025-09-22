OM : une bagarre a éclaté entre un agent de sécurité et des joueurs du PSG
Porté par un but précoce de Nayef Aguerd, l’Olympique de Marseille est venu à bout du Paris Saint-Germain, ce lundi soir, en clôture de la 5e journée de Ligue 1 (1-0). Une fin de match toutefois marquée par une bagarre entre un agent de sécurité et plusieurs joueurs parisiens.
Alors que les Phocéens célébraient avec leur public, Marquinhos s’est retrouvé aux prises avec un agent de sécurité. Ce dernier semble ensuite essayer de gifler Lucas Beraldo avant qu’Achraf Hakimi n’intervienne pour séparer les différents acteurs. De quoi symboliser la frustration parisienne après cette défaite. «J’étais en tribune, je sais juste qu’il y a eu apparemment un peu de tension, de dispute. Je ne sais pas, j’espère que ce ne sera pas trop grave», a de son côté commenté Medhi Benatia en zone mixte.
