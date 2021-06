L'ancien joueur d'Ajaccio Lucas Pereira décède du Covid-19

Attaquant brésilien passé du côté de l'AC Ajaccio entre 2004 et 2006 puis lors de la saison 2007-2008, Lucas Pereira (39 ans) avait brillé du côté de la Ligue 1. Sa saison 2004-2005 où il avait marqué 11 buts et 31 matches de Ligue 1 étant un moment fort de sa carrière. Devenu ensuite champion de Corée du Sud avec Samsung Bluewings, il était à la retraite depuis 2012 et une dernière pige au Brésil avec l'América Futebol Clube.

La suite après cette publicité

Touché par le Covid-19, Lucas Pereira est décédé ce dimanche au Brésil. Dans un communiqué l'AC Ajaccio a annoncé sobrement la terrible nouvelle « "Notre ami Lucas Pereira a perdu le match contre le Covid ". C’est par ces quelques mots que Marcelo De Faria nous a appris le décès de notre ancien joueur et coéquipier brésilien à l’âge de 39 ans seulement. Ce message plonge le club dans une infinie tristesse tant le personnage avait marqué les esprits sur le plan humain et sportif. Lucas avait honoré les couleurs Blanche et Rouge jusqu’en 2008 totalisant 24 buts en 97 rencontres. Un moment en particulier restera dans nos mémoires : le but inscrit par Lucas le 5 avril 2008 contre le SC Bastia donnant la victoire aux Ours pour un ultime hommage à Michel Moretti. Aujourd’hui c’est l’ensemble des composantes de l’AC Ajaccio qui pleure son ancienne gloire et qui souhaite lui rendre hommage. Lucas, riposa in paci, Orsu pà sempri ! »