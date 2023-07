Diego Llorente fait son retour à l’AS Roma

Tous les chemins mènent à Rome, et certains les empruntent pour continuer d’évoluer en première division. C’est le cas du défenseur central espagnol Diego Llorente. Après un prêt de six mois plutôt concluant à l’AS Roma (25 matches TCC) - et une épopée européenne achevée par une défaite en finale de Ligue Europa face au Séville FC, le natif de Madrid retrouvait un Leeds condamné à la relégation en Championship après une 19e place en Premier League. Il poursuivra sa découverte de la Serie A puisque l’international de la Roja (10 sélections) rempile pour un second prêt chez les Giallorossi pour la saison à venir.

« Je suis fier de pouvoir continuer à faire partie de la famille Giallorossa. Quand j’ai eu la possibilité de venir à Rome en janvier, je n’ai pas hésité une seconde et encore moins pendant cette période d’attente. J’ai toujours su que je ferais tout mon possible pour rester, non seulement pour continuer à faire partie d’un club historique, mais aussi pour être de retour aux côtés de mes coéquipiers afin de lutter ensemble, avec nos supporters, pour atteindre les objectifs que nous méritons. Je suis sûr que nous pouvons accomplir quelque chose de fantastique ensemble », a déclaré le joueur de 29 ans dans le communiqué du club.

