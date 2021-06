Équipe de France : que retenir du trio Griezmann-Mbappé-Benzema

La suite après cette publicité

Pour cette première répétition avant l'Euro, Didier Deschamps avait décidé de titulariser Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé, ce que tout le monde attendait. Au départ, on avait l'impression qu'il s'agissait d'une sorte de 4-4-2 avec le Barcelonais en soutien des deux autres, mais finalement nous nous sommes aperçus rapidement que cela était un 4-3-3 avec probablement Benzema et Mbappé sur les ailes et Griezmann en faux neuf pour organiser le jeu.

Mais le talent de ces trois-là est si grand qu'au final, il semble qu'aucun n'avait vraiment de postes assignés et qu'ils allaient simplement permuter tout au long de la rencontre. La première crainte était de voir s'ils n'allaient pas se marcher dessus ou se réduire à un petit périmètre. Ce ne fut pas vraiment le cas. Les occasions sont venues des trois et si Antoine Griezmann était bien le chef d'orchestre, Karim Benzema n'hésitait pas non plus à dézoner pour jouer les relais quand Kylian Mbappé, lui, prenait la profondeur. Didier Deschamps semblait content en conférence de presse : « je ne trouve pas qu'il y a de gros changements. On essaye de mettre des joueurs dans les meilleures dispositions possible. Dans ce schéma là où ils ont une grande liberté, il n'y a pas un joueur qui est hors fonction. Il y a de l'intelligence entre eux et ils savent ce que j'attends d'eux, notamment à la perte du ballon. Ce sont des ajustements. Ils discutent, ça me plait. Notamment sur certaines situations et séances, ils discutent entre eux. »

Mbappé et Griezmann ont tenté de faire marquer Benzema

Mais ce n'est pas vraiment ainsi que venait le premier but des Bleus. Suite à une passe de Paul Pogba, Adrien Rabiot tentait une frappe, contrée puis repoussée par Ward et Mbappé était à l'affût pour pousser au fond. En seconde période, cela semblait encore plus clair avec un Griezmann qui s'excentrait sur le côté droit, Mbappé à gauche et Benzema en pointe. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire des deux premiers cités qu'allait venir le break.

Sur une passe de Paul Pogba, encore lui, Kylian Mbappé talonnait pour Antoine Griezmann dont la frappe limpide finissait au fond des filets. Pour la première fois de la soirée, une action a été menée à bien par deux hommes du trio. Il ne manquait plus qu'une réalisation du troisième larron pour que la fête soit parfaite. C'était visiblement l'idée d'Antoine Griezmann, qui tentait de servir le Madrilène dans la surface, malheureusement rattrapé par la patrouille (56e). Kylian Mbappé aussi a tenté, mais le cuir était envoyé en corner (61e). Mbappé et Griezmann auraient pu être soulagés, mais la frappe du Madrilène heurtait le poteau (79e). Pas verni non plus sur une tête suite à un corner bien repoussé par Ward (83e). Toutefois, l'association des trois est prometteuse et Benzema ne sera pas toujours aussi malchanceux. De bon augure, donc !