Arsenal annonce 6 départs

Arsenal a officialisé ce vendredi le départ de 6 joueurs de son effectif professionnel. Parmi eux, l’international anglais Ainsley Maitland-Niles, arrivé au club à l’âge de 6 ans et dont le contrat expire cet été. Zach Awe, Joël Ideho, Georges Lewis, Matt Smith et Thomas Smith sont les autres joueurs concernés par cette vague de départs.

«Nos remerciements et nos meilleurs vœux vont aux joueurs masculins suivants de notre équipe première, dont les contrats actuels prendront officiellement fin le 30 juin 2023 : Zach Awe, Joël Ideho, Georges Lewis, Ainsley Maitland-Niles, Matt Smith, Thomas Smith», indique le communiqué des Gunners.

Our thanks and best wishes go out to every player leaving us this month.



You will always be a part of the Arsenal family ❤️