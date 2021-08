Le Bayern Munich en discussions pour Amine Adli

Interrogé sur le dossier Amine Adli (21 ans), le président de Toulouse l'avait déjà confirmé fin juillet : «Est-ce qu'il y a une chance de voir Adli prolonger avec nous? Non, cela fait longtemps que je n'y crois plus. J'ai dû avoir une douzaine de discussions avec lui et à un moment, quand le joueur ne veut pas, il ne veut pas. Pour moi il va partir cet été car il ne veut pas rester». Le départ d'Adli au TFC se précise : en effet, selon RMC Sport, l'attaquant formé au TFC serait dans le viseur du Bayern Munich. Le club bavarois travaillerait dans l'ombre depuis plusieurs semaines pour faire venir l'international U18 tricolore (5 sélections).

Il rejoindrait les Roten pour être le numéro 4 dans la hiérarchie des ailiers derrière le Français Kingsley Coman et les Allemands Serge Gnabry et Leroy Sané. En attendant, Amine Adli est toujours sous contrat avec les Violets et fera son retour pour la 4ème journée de Ligue 2 sur la pelouse à Bastia contre le Sporting, après avoir été suspendu deux matchs. Le Bayern n'était pas le seul club allemand intéressé par le Toulousain : en effet, selon Sky Sports, Wolfsburg aurait vu sa première offre refusée et le Borussia Dortmund garde un œil sur le joueur, mais sans proposition concrète pour le moment.