Clermont - OM : les compositions probables

L’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire et doit désormais enchaîner. Qualifié pour les 8es de finale de la Ligue Europa et large vainqueur de Montpellier le week-end dernier, le club phocéen défie Clermont, ce samedi (21h), à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Neuvièmes au classement, les Phocéens auront à cœur d’empocher les trois points pour rester dans la course à l’Europe.

De son côté, Clermont, lanterne rouge de l’élite du football français, doit relever la tête. Orphelins de la moindre victoire depuis le 14 janvier dernier et un succès contre le FC Nantes, les Clermontois restent sur un nul encourageant (0-0) face à l’OGC Nice. Sous les yeux de son public, réuni à Gabriel-Montpied, le club auvergnat espère donc frapper un grand coup pour continuer de croire au maintien. Un défi de taille mais pas impossible au regard des difficultés phocéennes à l’extérieur.

L'OM avec Gueye et Moumbagna ?

Pour cette rencontre, déséquilibrée sur le papier, Pascal Gastien devrait miser sur un 4-2-3-1. Dans les cages, Diaw serait alors protégé par un quatuor défensif composé de Pelmard, Matsima, Ogier et Borges. Dans l’entrejeu, Gastien et Keita formeraient alors le double pivot. Enfin, Boutobba, Cham et Virginius sont pressentis pour débuter en retrait de Nicholson, titularisé à la pointe de l’attaque clermontoise.

Auteur de débuts prometteurs sur le banc olympien, Jean-Louis Gasset - qui refuse de s’enflammer - pourrait lui, une nouvelle fois, opter pour un 3-5-2. Devant Pau Lopez, aligné dans les buts marseillais, Meïté, profitant de l’absence de Gigot, Mbemba et Balerdi sont attendus pour débuter ce match. Au milieu de terrain, Gueye et Kondogbia devraient, quant à eux, accompagner Harit alors que Clauss et Garcia évolueront dans des rôles de piston. Pour compléter ce onze, le technicien marseillais pourrait faire confiance à Moumbagna et Aubameyang, brillant ces dernières semaines.

