Rennes : tout est bouclé pour Enzo Le Fée, ça s’accélère pour Ludovic Blas

La suite après cette publicité

Après avoir arraché la 4e place qualificative pour la Ligue Europa sur le fil, le Stade Rennais nourrit de grandes ambitions pour la saison prochaine. L’objectif de Florian Maurice est donc de renforcer son équipe pour atteindre enfin la Champions League, comme en 2019-20. Défensivement, hormis le recrutement d’un latéral droit et sous réserve de la vente d’un ou deux défenseurs (Truffert?, Wooh?), cela devrait être assez calme. Pour le reste, ça devrait sacrément s’animer.

Et c’est même déjà le cas. Jérémy Doku en partance pour la Premier League, Désiré Doué apprécié en Allemagne, Lovro Majer sur le départ, Rennes ne doit pas traîner pour apporter de la fraîcheur à son milieu de terrain. Et c’est déjà le cas avec un certain Enzo Le Fée. Le milieu de terrain de Lorient était la priorité estivale des Rouge et Noir. Tout est réglé pour l’arrivée de l’international espoir tricolore en Ile et Vilaine comme nous vous le révélions le 22 juin dernier.

À lire

Lorient : Julien Ponceau agite la Liga

C’est bouclé pour Le Fée, Blas en approche !

Rennes va débourser un peu moins de 25 M€ pour un joueur auteur de 5 buts et de 5 passes décisives en Ligue 1 et qui brille à l’Euro Espoir en Roumanie. Ce mercredi, il a réalisé un récital face à la Suisse (il a remplacé Manu Koné en début de match) en démontrant l’étendue de son talent, à savoir une technique léchée, une capacité à éliminer son adversaire et une qualité de passe largement supérieure à la moyenne.

La suite après cette publicité

Une excellente recrue pour Bruno Genesio qui devrait arriver après l’Euro espoir. Mais le technicien français de 56 ans pourrait rapidement compter sur une autre valeur sûre de Ligue 1 et non des moindres puisque le Stade Rennais a accéléré pour Ludovic Blas. Après avoir songé un temps à Romain Faivre, le club breton a accéléré les négociations avec la star du FC Nantes. Séduit par le projet sportif de Rennes, de la perspective de jouer la Coupe d’Europe, l’ancien joueur de Guingamp a de grandes chances de poser ses valises dans la cité bretonne et rester dans une région qu’il connaît parfaitement bien.

Deux recrues XXL pour Florian Maurice qui devraient en amener d’autres. Après le chantier du milieu de terrain, c’est à celui de l’attaquant que va s’attaquer le directeur sportif breton. Là encore, les supporters rennais peuvent rêver en grand. Les joueurs ciblés par le Stade Rennais ne devraient pas les décevoir.