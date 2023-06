Mercato Lorient : le transfert d’Enzo Le Fée à Rennes est quasiment bouclé !

À 23 ans, Enzo Le Fée a enfin décidé de franchir un cap dans sa carrière. Lancé dans le grand bain par le FC Lorient, le numéro 10 des Merlus avait fait part de ses envies d’ailleurs en mars dernier, à un an du terme de son contrat. «Oui, c’est le moment pour moi de partir. J’ai un lien forcément particulier avec ce club (où il a été formé et a signé son premier contrat pro) et c’est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison. J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue. Maintenant, je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J’espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l’argent au FC Lorient.»

Courtisé en Allemagne où le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et l’Eintracht Francfort lui faisaient les yeux doux, Le Fée avait également attiré l’attention du Napoli et de l’OGC Nice. Et puis ce fut au tour du Stade Rennais de venir aux nouvelles. Dernièrement, le président du SRFC, Olivier Cloarec, ne cachait d’ailleurs pas l’envie des Rouge et Noir de s’attacher les services du voisin lorientais, tout comme ceux du Nantais Ludovic Blas.

Le Fée reste en Bretagne

« Blas et Le Fée sont des joueurs que l’on suit depuis longtemps et qui conviendraient parfaitement à l’équipe. Mais pour l’instant, il n’y a rien de fait. Ils font partie de la liste, oui », avait-il déclaré sur les ondes de France Bleu Armorique. Et au final, Rennes va bien rafler la mise. Cet après-midi, Ouest-France évoquait un accord en vue entre les deux formations bretonnes. Un rapprochement que nous sommes en mesure de vous confirmer. Et mieux que ça.

Le Fée possède déjà un accord contractuel avec le SRFC. Et son transfert va bel et bien renflouer les caisses de son FCL chéri, comme il le souhaitait. Nous pouvons vous confirmer que l’opération va rapporter pas un peu moins de 25 M€ aux Merlus, soit le prix que demandait le président Loïc Féry. Enzo Le Fée reste donc en Bretagne, mais il va découvrir les joutes européennes sous le maillot rennais.