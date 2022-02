Leeds : rien ne va plus pour Marcelo Bielsa

La suite après cette publicité

Il n’y avait pas que de la Ligue des Champions hier soir. À Anfield, Liverpool disputait son match en retard de la 19e journée de Premier League contre Leeds. Et ce matin, l’Angleterre se frotte les mains. Les hommes de Jürgen Klopp ont explosé ceux de Marcelo Bielsa (6-0). Résultat : les Reds ne sont plus qu’à trois petits points de Manchester City au classement.

Mais si la perfide Albion se réjouit de voir son championnat être relancé, les Peacocks ne partagent pas vraiment cet enthousiasme. Quinzième du classement, Leeds vient d’enchaîner une troisième défaite de rang en championnat et reste sur cinq rencontres sans victoire depuis le succès acquis face à West Ham le 16 janvier dernier). Une mauvaise nouvelle pour l’ancien club d’Éric Cantona.

La hype Bielsa a totalement disparu

Désormais, Leeds n’est qu’à trois longueurs du premier relégable (Burnley) et trois de ses poursuivants (Everton, Newcastle, Burnley) comptent un ou deux matches en moins. De quoi rendre inquiet Bielsa. « Un résultat comme aujourd'hui (hier) ne s'explique pas avec les absences. Nous luttons contre la relégation. Bien sûr, ça m'inquiète, comment c’est possible autrement ? On n’a jamais pu réduire les distances entre les deux équipes. En seconde période, nous pensions qu'il serait difficile de faire jeu égal, mais nous voulions empêcher ou éviter ce qui a fini par arriver. »

Tête basse, Bielsa arrive-t-il à la fin de son cycle à Leeds ? Coach des Peacocks depuis 2018, El Loco avait prolongé son contrat jusqu’en juin prochain. À l’heure actuelle, il n’est pas vraiment question de rempiler. Et pour la presse anglaise, cette déroute à Anfield pourrait marquer un tournant dans la saison de Leeds et de Bielsa. « L'entêtement et la naïveté de Bielsa pourraient coûter à Leeds sa place en Premier League », écrit le Daily Mail. Ça ne sent pas très bon pour Bielsa…