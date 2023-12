Sunderland abandonne la piste Will Still

Auteur d’un très bon début de saison avec le Stade de Reims et victime de son succès depuis son arrivée en Champagne-Ardenne en octobre 2022, Will Still se retrouve régulièrement annoncé sur le départ dès qu’un poste est vacant. Proposé à l’Olympique Lyonnais suite au départ de Fabio Grosso, le technicien belge jouit d’une belle cote à l’étranger. Propriété de Kyril Louis-Dreyfus, Sunderland suivait de près le coach de 31 ans en vue de remplacer Tony Mowbray, tout juste limogé.

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 33 14 25 10 3 1 36 11 2 Nice 29 14 9 8 5 1 14 5 3 Monaco 27 14 10 8 3 3 29 19 4 Lille 26 14 8 7 5 2 19 11 5 Reims 23 14 1 7 2 5 20 19 6 Lens 22 14 4 6 4 4 19 15 7 Brest 22 14 3 6 4 4 18 15 8 Marseille 20 14 4 5 5 4 18 14 9 Nantes 18 14 -5 5 3 6 18 23 10 Le Havre 16 14 -3 3 7 4 12 15 Voir le classement complet

Mais à en croire les informations du Times ce vendredi, le pensionnaire de Championship aurait abandonné la piste menant à Will Still. Selon le tabloïd britannique, les Black Cats auraient opté pour Kim Hellberg. Libre depuis la fin de son aventure avec l’IFK Värnamo, ce jeune entraîneur suédois de 35 ans avait notamment mené la formation scandinave à la cinquième place de l’Allsvenskan (D1 suédoise) avant de rendre son tablier, désireux de s’offrir un nouveau challenge à l’étranger. Les Rémois peuvent dormir sur leurs deux oreilles.