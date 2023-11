OL : Maxence Caqueret se prononce sur le malaise Rayan Cherki

La semaine dernière, Fabio Grosso a décidé de ne pas convoquer Rayan Cherki (20 ans) pour le déplacement à Marseille. Un coup dur pour le jeune homme qui a retrouvé l’équipe lyonnaise dimanche. Remplaçant au coup d’envoi, il est entré en jeu en deuxième période. Son coéquipier Maxence Caqueret a évoqué sa situation délicate en zone mixte.

La suite après cette publicité

«Que ce soit Rayan (Cherki) ou les joueurs qui n’ont pas eu la chance d’être dans le groupe la semaine dernière ou aujourd’hui, ils sont tous concernés à 100%. Ils ont tous cette envie de retrouver l’équipe et de donner le plus possible. On a un groupe large donc forcément il y a toujours des joueurs mis à l’écart. Mais comme j’ai dit, la mentalité est top et tout le monde fait le nécessaire pour être au top et bien se préparer pour chaque match.» Il faudra l’être pour tenter de remporter une première victoire à Rennes.