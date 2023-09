Laurent Blanc quitte l’Olympique Lyonnais

La suite après cette publicité

C’était tristement pressenti et c’est désormais officiel : Laurent Blanc (57 ans) a été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Arrivé sur le banc des Gones le 9 octobre 2022, le Champion du monde 98 quitte les travées du Groupama Stadium avec un bilan de 18 victoires, 7 nuls et 12 défaites en 37 rencontres dirigées, toutes compétitions confondues. Le nouveau président de l’OL, John Textor lui avait déjà mis un coup de pression ces dernières semaines : «Je n’apprécie pas le manque d’unité des leaders jusqu’à la base du vestiaire. Il dit qu’il a besoin de joueurs, notamment pour son organisation défensive, et je le comprends. J’ai une bonne relation avec lui, je lui ai juste demandé d’arrêter ses jeux avec les médias et les polémiques, de se modérer et faire en sorte que son travail parle pour lui. Il se sait menacé s’il n’a pas de résultats et finir en dehors des places européennes serait un échec». Mais le Cévenol n’ira pas au terme de son contrat.

«L’Olympique Lyonnais et Laurent Blanc ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour. Cette décision concerne également Franck Passi et Philippe Lambert entraineurs adjoints. L’Olympique Lyonnais tient à remercier Laurent Blanc et son staff pour leur implication et leur professionnalisme au cours de ces 11 mois passés à la tête de l’équipe professionnelle», est-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site du club rhodanien. Le revers humiliant contre le Paris Saint-Germain (1-4), au Groupama Stadium lors de la 4ème journée de Ligue 1, semble avoir été celui de trop pour la direction de l’OL. Une rencontre désastreuse marquée par des banderoles hostiles à l’encontre de l’ancien coach de Bordeaux et du PSG. L’heure est aux changements et un nouveau tacticien devra prendre la relève d’une équipe plus que jamais malade.

Début de saison compliqué !

Pour beaucoup, l’issue ne faisait presque plus aucun doute. Après avoir réussi une bonne deuxième moitié de saison dernière du point de vue des résultats, Laurent Blanc n’a pas cessé d’apparaître détaché de l’Olympique Lyonnais. Maintenu par John Textor alors qu’il représente toujours l’héritage de Jean-Michel Aulas, le Cévenol était englué dans une crise sportive. Positionné à la 18ème et dernière position du classement de Ligue 1 après trois défaites (contre Strasbourg, Montpellier et Paris) et un nul (face à Nice), le club rhodanien n’y arrive pas. Logiquement interrogé sur cette mauvaise entame, Laurent Blanc ne donnait pas vraiment l’impression de vouloir se battre pour redresser la barre. À l’issue de la déroute à domicile face au MHSC (1-4), il avait même surpris tout son monde en affirmant en direct que la meilleure chose à faire était peut-être de « changer le coach ».

Même s’il s’était par la suite défendu en prétextant une simple blague sarcastique, il avait néanmoins poursuivi en conférence de presse : «Je suis droit dans mes pompes. Je ne vous dis pas que je ne suis responsable de rien, mais je ne suis pas responsable de tout». Dans ces conditions, il était presque impossible de le voir aller jusqu’au bout de son contrat dont la durée prenait fin en juin 2024. Depuis plusieurs semaines déjà, Lyon réfléchit à un successeur depuis de nombreux jours. Nous vous avons révélé en exclusivité que Gennaro Gattuso, libre de tout contrat depuis son départ de Valence, était intéressé par le poste. Au point qu’il est aujourd’hui le favori pour prendre la succession de Blanc.