OM : Pablo Longoria remercie Nasser Larguet

Au sortir de la victoire de l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice (3-2, match en retard de la 11e journée de Ligue 1), le head of football Pablo Longoria s'est longuement confié au micro de Canal +. L'Espagnol a notamment profité du micro tendu pour saluer le travail de l'intérimaire Nasser Larguet.

«Nous sommes contents, il a apporté de l'unité, de la normalité dans un moment instable qu'on a vécu ces dernières semaines. Avoir de la normalité, c'est une chose très importante et Nasser nous l'a donnée. (...) On a toujours dit que le coach doit être quelqu'un qui s'inscrit dans le projet. Si on trouve la personne pour le projet futur, on continuera et c'est l'état d'esprit. Mais on doit féliciter le travail que Nasser est en train de faire. Je le remercie», a-t-il lâché. Le technicien appréciera.