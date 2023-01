JT Foot Mercato : le PSG sur tous les fronts dans la dernière ligne droite

Le PSG multiplie les pistes

«Évidemment qu’il faut se renforcer. On a eu un départ, il faudrait rajouter un joueur sur le plan offensif, différent de ce que nous avons actuellement. On a aussi des contraintes concernant le fair-play financier, ce n’est pas facile», a lâché Christophe Galtier au micro de Prime Vidéo après le nul contre le Stade de Reims, dimanche soir (1-1). Le club de la capitale est donc dans l’urgence pour se renforcer cet hiver. Parmi les pistes étudiées par le PSG, celle menant à Malcom pourrait aboutir d’ici la fin du mercato. Le joueur brésilien est chaud à l’idée de rejoindre la capitale française d’après nos informations. Puis le club de la capitale fait le forcing pour recruter le jeune Rayan Cherki cet hiver. Et s’il n’y arrive pas, il retentera sa chance l’été prochain. Il y a toujours l’option de faire revenir un joueur prêté, surtout que Paris va être dans l’obligation de le faire pour laisser partir Keylor Navas, en prêt, du côté de Nottingham Forrest. Georginio Wijnaldum ou Julian Draxler, sont ainsi mentionnés comme potentiels revenants par L’Équipe. Le quotidien sportif révèle aussi ce lundi que la direction parisienne pense à Johan Bakayoko, le jeune ailier âgé de 19 ans du PSV Eindhoven. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club néerlandais, il ne fait pas partie du onze titulaire du PSV. En attendant, Ayman Kari, le prometteur milieu du PSG, pourrait quitter son club formateur pour avoir plus de temps de jeu. Lorient envisage de l’enrôler en prêt avec option d’achat d’après L’Équipe. Enfin, Milan Škriniar, la priorité du club depuis un an, a confirmé sa signature au PSG. Quand des médias officiels de la sélection slovaque lui ont demandé s’il s’était engagé avec le PSG, il a répondu que «c’est le cas», mais qu’il «ne peut pas en dire plus à ce sujet pour le moment». Il attend, tout simplement, «l’accord des clubs». L’officialisation est attendue !

João Cancelo va quitter Man City pour le Bayern Munich

C’est la bombe de la matinée, João Cancelo est sur le point de quitter Manchester City pour le Bayern Munich. Sa relation avec Pep Guardiola, qui s’est détériorée ces dernières semaines, a joué en faveur de ce transfert. Selon les dernières informations de Sky Germany, confirmées par The Athletic, João Cancelo devrait s’engager avec le Bayern Munich sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et d’après le Daily Mail, cette dernière pourrait s’élever à 70 M€. Depuis son retour de Coupe du Monde, l’entente entre Guardiola et Cancelo s’est progressivement détériorée. Le joueur portugais aurait protesté à de nombreuses reprises les choix du coach, surtout concernant son manque de temps de jeu d’après les tabloïds anglais. D’après le Daily Mail, le coach espagnol a donné son accord pour ce départ car Cancelo commençait à perturber le vestiaire. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Manchester City, le joueur devrait même passer sa visite médicale ce lundi après-midi et s’engager dans les prochaines heures avec l’écurie munichoise. Référence à son poste, le latéral droit portugais va donc renforcer l’arrière-garde bavaroise à quelques semaines d’affronter le PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions.

Les officiels du jour

Andy Delort quitte enfin l’OGC Nice pour le FC Nantes. Ce sont les Aiglons qui ont annoncé la nouvelle. Alors que nous vous avons fait part des négociations avancées il y a deux semaines entre Nantes et Nice, le dossier s’est complexifié, mais arrive finalement à son terme. Un accord a été trouvé pour un prêt avec option d’achat obligatoire. Puis l’Olympique de Marseille y aura cru mais Ivan Ilić ne rejoindra pas la cité phocéenne. Dans un communiqué paru ce lundi, le Torino annonce avoir finalement enrôlé le prometteur serbe en prêt avec option d’achat, en provenance de l’Hellas Vérone. Et ce matin, La Spezia vient d’annoncer l’arrivée de l’attaquant ouzbèke Eldor Shomurodov, sous la forme d’un prêt payant sans option d’achat provenance de l’AS Roma. Enfin, Bruma fait son retour au pays puisqu’il a été prêté jusqu’à la fin de la saison du côté de Braga, actuel deuxième du championnat portugais. João Gomes snobe l’OL pour les Wolves. Le milieu de terrain de 21 ans s’est engagé en faveur de Wolverhampton ce lundi jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option. Également courtisé par l’OL, qui s’était immiscé dans ce dossier au cours du mois de janvier, le Brésilien avait, depuis le début, affiché sa préférence pour les pensionnaires de Molineux. Il va donc pouvoir découvrir la Premier League avec l’actuel 17e du championnat.