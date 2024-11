Liga : le FC Barcelone roule sur l’Espanyol

Suite de la 12e journée de Liga ce dimanche. Alors que le Real Madrid a vu son match face à Valence être logiquement annulé en raison des énormes intempéries qui ont frappé plusieurs régions de l’Espagne, la rencontre opposant le FC Barcelone à l’Espanyol dans le derby catalan a bien été maintenu. L’occasion pour les Blaugranas de poursuivre leur très belle série du moment et confirmer leur redoutable domination en Liga. Avant la rencontre, toujours au stade Montjuic, le club avait profité de l’occasion pour présenter le Ballon d’Or féminin de Aitana Bonmati, le trophée Kopa de Lamine Yamal et le trophée du meilleur joueur du mois en Liga de Robert Lewandowski. Les deux attaquants barcelonais étaient évidemment titulaires ce dimanche tout comme Dani Olmo et Raphinha.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Barcelone V V V V V Espanyol V D D V D

Face à une équipe de l’Espanyol 17e au coup d’envoi, le FC Barcelone n’a pas blagué du tout et a montré encore une fois qu’il était devenu un véritable rouleau compresseur qui compte dans ses rangs des joueurs de classe mondiale. Le festival a commencé rapidement par un sublime but de Dani Olmo (12e). L’ancien attaquant de Leipzig reprenait en première intention une merveille de ballon de Lamine Yamal. Sur son couloir droit, l’attaquant de 17 ans lâchait une galette de l’extérieur du pied pour parfaitement lancer Olmo. Quelques minutes plus tard, c’était autour de Raphinha d’y aller de son but.

Deux buts hors-jeu pour l’Espanyol

Le Brésilien profitait, là aussi, d’une ouverture exceptionnelle de Marc Casado dans le coeur du jeu pour s’en aller tromper le portier adverse d’un subtil lob (23e). Il inscrivait ainsi son 11e but de la saison (et 8 passes décisives en 14 matches). Dans une confiance folle, l’équipe barcelonaise dégoutait complètement son adversaire enchaînant les petits ponts, les roulettes et autres gestes techniques impressionnants. A la demi-heure, Dani Olmo s’offrait un doublé en décochant une frappe puissante en dehors de la surface (3-0, 31e). Score net et sans contestation. De son côté, l’Espanyol tentait tant bien que mal d’attaquer et essayait de profiter du relâchement de ses adversaires.

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone, avec son style du début de saison, maîtrisait à la perfection le piège du hors-jeu. Comme face au Real Madrid, le Barça concédait ainsi deux buts mais, à chaque fois, le VAR intervenait pour les annuler en raison d’une très légère position de hors-jeu. Finalement à l’heure de jeu, les coéquipiers de Robert Lewandowski craquaient pour de bon puisque le but de Javi Puado était validé (3-1, 61e). On pouvait alors s’attendre à une fin de match plus ouverte, mais malgré une baisse de régime du Barça, l’Espanyol n’en profitait pas. Les Blaugranas enchaînent une nouvelle victoire et confortent le fauteuil de leader de la Liga. L’Espanyol confirme son début de saison très compliqué.