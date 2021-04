PSG : l’étrange reconversion de Neymar après sa carrière

Bien que Neymar continue de prouver qu’à 29 ans il est l’un des meilleurs joueurs de la planète football, l’attaquant brésilien a déjà planifié sa retraite. Bon vivant, la superstar du Paris Saint-Germain s’est trouvée une passion il y a quelques années qu’il espère transformer en métier plus tard. L’ancien ailier du FC Barcelone espère bien devenir joueur professionnel de poker dans le futur.

«C’est vrai, c’est vrai. C’est l’une des choses que j’aime le plus faire. Je me sens très à l’aise et je pense qu’après avoir joué au football, je serai capable de faire des tournois, de voyager pour jouer des tournois auxquels j’ai toujours voulu participer et que je n’ai pas pu faire à cause de mon agenda et ma carrière (…) Je suis sûr que dans quelques années, quand j’aurai terminé ma carrière, je serai un peu meilleur, je saurai comment profiter du jeu lui-même et m’amuser, ce qui est la chose la plus importante», a-t-il expliqué à CNews. Pas étonnant pour quelqu’un qui a appelé son chien ‘Poker’.