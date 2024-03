Le PSG fait irruption dans le dossier Viktor Gyökeres !

Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain va-t-il vouloir compenser la perte de son meilleur buteur en recrutant du lourd ? Ou va-t-il compter sur les nombreux éléments offensifs qu’il a à sa disposition (Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Kang-in Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé et peut-être Xavi Simons la saison prochaine) ? À en croire A Bola, la première option tient la corde. Le quotidien portugais titre sur sa Une que « le PSG entre dans la course pour Gyökeres ».

La suite après cette publicité

Meilleur buteur actuel de la Liga Betclic avec 22 buts inscrits en 24 matches de championnat, l’international suédois (20 sélections, 6 buts) est l’une des révélations de cette saison 2023/2024. Recruté l’été dernier par le Sporting Portugal en échange de 20 M€, l’ancien pensionnaire de Coventry est déjà l’assurance pour les Lisboètes de toucher le jackpot en cas de départ l’été prochain. Auteur de la meilleure saison de sa carrière (36 buts, 14 passes décisives en 39 matches avec le SCP), le Scandinave a éclos à seulement 25 ans, mais il a plusieurs poids lourds de la scène européenne à ses pieds. Chelsea serait même en pole position dans ce dossier.

À lire

Pays-Bas : Xavi Simons, c’est quoi le problème ?

Paris aime les talents de la Liga Betclic

Récemment interrogé sur son avenir, Gyökeres avait botté en touche. «Impossible de le dire maintenant (si je vais rester au Sporting CP) mais tout se passe bien et je suis heureux. Je suis ici, et nous avons des matchs importants à jouer. Ma préoccupation est ici. Il y a beaucoup de conversations sur les réseaux sociaux et sur d’autres sites, mais cela ne me préoccupe pas. Je n’y pense pas. Je suis ici à l’heure actuelle, et focalisé à 100% sur ce club.» Malgré tout, il y a de très fortes chances pour que le Sporting ne puisse pas retenir son attaquant, surtout si une belle offre se présente.

La suite après cette publicité

Voir le PSG s’intéresser de près à ce profil n’est en tout cas pas surprenant. Gyökeres fait partie des attaquants à la mode en Europe et Paris a démontré par le passé qu’il savait casser sa tirelire pour recruter les meilleurs éléments du championnat portugais. Vitinha (41,5 M€) et Danilo Pereira (16 M€) ont été achetés au FC Porto, tandis que Gonçalo Ramos a rapporté plus de 60 M€ à Benfica. Mais le Sporting Portugal aime aussi faire affaire avec les Rouge et Bleu. En témoignent les ventes juteuses de Manuel Ugarte (60 M€) et de Nuno Mendes (38 M€ + un prêt payant de 7 M€). Également intéressé par João Neves (Benfica), le PSG va-t-il à nouveau signer un gros chèque pour un talent de la Liga Betclic ? Pour rappel, Gyökeres dispose d’une clause libératoire de 100 M€.