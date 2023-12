L’Athletico Paranaense confirme le départ de Vitor Roque au Barça cet hiver

Ce sera une soirée spéciale pour Vitor Roque lors de la réception de Santos. En effet, l’attaquant brésilien disputera son dernier son dernier match à Curitiba sous le maillot du Club Athletico Paranaense (avant son ultime rencontre à Cuiaba) ce dimanche, pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de la Série A. De quoi confirmer donc son départ pour le FC Barcelone dès cet hiver. La vente de Barça Studios à un fonds d’investissement devrait permettre au club catalan d’obtenir gain de cause face à la Liga et de se conformer au fair-play financier.

«Le dernier acte aux côtés des supporters de l’Athletic. Le match contre Santos sera le dernier de Vitor Roque à la Ligga Arena avant son départ pour l’Europe», peut-on lire sur les réseaux sociaux du Furacão, huitième du championnat se jouant sur l’année civile. Pour rappel, en raison des règles du FPF de la Ligue ibérique, le joyau de 18 ans remplacera dans l’effectif blaugrana le milieu de terrain espagnol Gavi, blessé au genou et absent jusqu’à la fin de la saison. Un renfort de taille pour Xavi Hernandez, qui apportera de la concurrence à Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque (12 buts et 3 passes décisives en 24 matches en 2023).