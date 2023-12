Barça : Vitor Roque devrait débarquer cet hiver

En marge de la contre-performance du FC Barcelone face au Rayo Vallecano (1-1) dans le cadre de la 14e journée de Liga, reléguant le champion d’Espagne en titre à quatre longueurs du rival madrilène, la direction avait évoqué dans les grandes lignes le mercato hivernal et les probables changements attendus. Si les dirigeants catalans ont révélé que Gavi ne serait pas remplacé, ces derniers ont abordé le cas Vitor Roque tout en manifestant leur volonté de le faire venir dès cet hiver.

À en croire les informations relayées par Mundo Deportivo ce vendredi, le FC Barcelone pourrait obtenir gain de cause dans les prochains jours puisqu’il a fait savoir à la Liga qu’il comptait inscrire l’attaquant brésilien en vue de pallier l’absence longue durée de son milieu de terrain, gravement blessé à l’occasion de la trêve internationale. Avec la vente de Barça Studios à un fonds d’investissement, le club catalan devrait être en mesure d’obtenir gain de cause et de se conformer au fair-play financier. Progressivement, on se rapproche de la fin d’un feuilleton d’un feuilleton qui a tenu pendant de nombreux mois les supporters du FC Barcelone en haleine.